На PC вышла долгожданная пошаговая тактика Jagged Alliance 3

В триумфальном возвращении серии Jagged Alliance игроки берут под командование отряд разнообразных наёмников. Тактика может похвастаться наличием богатого арсенала и уникальных бойцов.

Игра доступна на PC, а также имеет полную совместимость со Steam Deck — авторы обещают плавный наёмнический опыт на портативном устройстве. Проект можно купить и в России за 1999 рублей, в наличии имеется полный текстовый перевод.