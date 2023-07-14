На PC вышла долгожданная пошаговая тактика Jagged Alliance 3
Состоялся релиз долгожданной пошаговой тактики Jagged Alliance 3 (2023). В честь этого издатель THQ Nordic опубликовал тематический трейлер.
В триумфальном возвращении серии Jagged Alliance игроки берут под командование отряд разнообразных наёмников. Тактика может похвастаться наличием богатого арсенала и уникальных бойцов.
Игра доступна на PC, а также имеет полную совместимость со Steam Deck — авторы обещают плавный наёмнический опыт на портативном устройстве. Проект можно купить и в России за 1999 рублей, в наличии имеется полный текстовый перевод.
Своим мнением об игре поделились многие издания — средняя оценка на Metacritic составила 82 балла.