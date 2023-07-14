EA Sports FC 24 получит полноценную версию для Nintendo Switch — впервые с FIFA 19

Последние годы серия FIFA фактически обходила стороной Nintendo Switch. Начиная с FIFA 19, Electronic Arts, по сути, выпускала одну и ту же игру, которая была заметно хуже своих аналогов на PS4 и Xbox One, а с PS5 и Xbox Series версия не имела ничего общего, кроме обновлённых составов команд.

И с выходом EA Sports FC 24 всё наконец изменится. Новый футбольный симулятор на Switch наконец получит все основные элементы версии для PS4 и Xbox One: от улучшенного геймплея и современных режимов до появления футболисток в Ultimate Team. Однако кроссплея и общего трансферного рынка ждать не стоит — всё же это будет отдельная версия игры.