Свен Винке поделился деталями о создании Baldurs Gate 3 и судьбе Larian

Baldur’s Gate III выйдет выйдет 3 августа 2023 года на PC и 6 сентября на PlayStation 5. Ранее ведущий сценарист игры рассказал о компаньонах и некоторых других деталях, а Свен Винке, глава студии Larian, дал развёрнутое интервью о создании RPG.

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Разработчики очень нервничают перед запуском — это и неудивительно. По словам Свена, будущее команды зависит от приёма Baldur’s Gate III. При этом авторы невероятно гордятся своей игрой. Они хотят достичь кинематографичности и абсолютной свободы в геймплее.

Похоже, планы студии по созданию свободы в Baldur’s Gate III были успешно реализованы. Винке рассказал, что часто слышит от игроков то, что они «не понимают, что делают», но им очень весело.

В дальнейшем Larian реализует свои давние идеи, причём некоторые из них использовались, например, в невыпущенном спин-оффе Divinity: Original Sin 2.

Что интересно, идея для сюжета Baldur’s Gate III пришла Свену Винке совершенно случайно. Он читал книгу по вселенной Dungeons and Dragons и увидел изображение с паразитом, забирающемся человеку в глаз.