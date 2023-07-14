Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас

Поздравляем с наступлением пятницы! Пришла пора нашей еженедельной подборки бесплатных игр на выходные: на этот раз в нее попали два весьма недооцененных проекта.

© Epic Games Store

В Epic Games Store сейчас можно забрать Train Valley 2: великолепную головоломку на логистику, посвященную железным дорогам. На каждом уровне игроку нужно максимально эффективно соединять друг с другом разные предприятия, чтобы снизить расходы и, конечно же, повысить прибыль. Train Valley 2 чертовски аддиктивна и предлагает десятки уровней, регулярные испытания, поддержку модов и многое другое. Игра бесплатна до 20 июля.

Epic Games Store

Королевская битва NARAKA: BLADEPOINT, посвященная восточным единоборствам и поединкам на мечах, стала полностью бесплатной. На релизе проект собрал позитивные отзывы критиков благодаря неплохой встряске самого формата battle royale: когда большинство сражений проходят в ближнем бою, думать о тактике приходится совершенно иначе. Кроме того, каждый играбельный герой обладает своими способностями, преимуществами и недостатками.

Steam

В ранний доступ Steam вышла Born to Rise: 2.5D-метроидвания, где игроку предстоит спуститься в глубины затерянного города в поисках воспоминаний. Пока игра предлагает не весь контент, но разработчики уже реализовали разные уровни сложности, испытания для спидраннеров, платформинг и боевую систему.

Steam

Пожалуй, в данном случае название игры говорит за себя. Horse Designer — это редактор лошадей для будущего симулятора конного спорта Unbridled, где каждый может создать верного скакуна, подробно настроив внешность животного, характер, привычки… Можно даже выбрать любимое лакомство.

Steam

Пролог пошаговой градостроительной стратегии Citizens: On Mars, где игрок возглавит маленькую колонию на Марсе. Чтобы привести колонистов к процветанию, нужно следить не только за комфортом и ресурсами, но и за социальными трениями: будущее поселения зависит от лидеров трех фракций, каждая из которых преследует свои цели.