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Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, июль 2023

Поздравляем с наступлением пятницы! Пришла пора нашей еженедельной подборки бесплатных игр на выходные: на этот раз в нее попали два весьма недооцененных проекта.

Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас
© Epic Games Store

Train Valley 2

В Epic Games Store сейчас можно забрать Train Valley 2: великолепную головоломку на логистику, посвященную железным дорогам. На каждом уровне игроку нужно максимально эффективно соединять друг с другом разные предприятия, чтобы снизить расходы и, конечно же, повысить прибыль. Train Valley 2 чертовски аддиктивна и предлагает десятки уровней, регулярные испытания, поддержку модов и многое другое. Игра бесплатна до 20 июля.

Epic Games Store

NARAKA: BLADEPOINT

Королевская битва NARAKA: BLADEPOINT, посвященная восточным единоборствам и поединкам на мечах, стала полностью бесплатной. На релизе проект собрал позитивные отзывы критиков благодаря неплохой встряске самого формата battle royale: когда большинство сражений проходят в ближнем бою, думать о тактике приходится совершенно иначе. Кроме того, каждый играбельный герой обладает своими способностями, преимуществами и недостатками.

Steam

Born to Rise

В ранний доступ Steam вышла Born to Rise: 2.5D-метроидвания, где игроку предстоит спуститься в глубины затерянного города в поисках воспоминаний. Пока игра предлагает не весь контент, но разработчики уже реализовали разные уровни сложности, испытания для спидраннеров, платформинг и боевую систему.

Steam

Unbridled: Horse Designer

Пожалуй, в данном случае название игры говорит за себя. Horse Designer — это редактор лошадей для будущего симулятора конного спорта Unbridled, где каждый может создать верного скакуна, подробно настроив внешность животного, характер, привычки… Можно даже выбрать любимое лакомство.

Steam

Citizens: On Mars — Prologue

Пролог пошаговой градостроительной стратегии Citizens: On Mars, где игрок возглавит маленькую колонию на Марсе. Чтобы привести колонистов к процветанию, нужно следить не только за комфортом и ресурсами, но и за социальными трениями: будущее поселения зависит от лидеров трех фракций, каждая из которых преследует свои цели.

Steam
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