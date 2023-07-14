Авторы Baldur's Gate 3 займутся более амбициозным проектом в случае успеха игры

«Ведьмак 3» был огромным успехом для CD Projekt, и это позволило им заняться Cyberpunk 2077. И я знаю, что у неё были сложности, но выпущенная ими игра всё равно невероятное достижение. [...] Я уже знаю, чем мы хотим заняться дальше — у нас было шесть лет, чтобы обдумать другие идеи. Но нам нужно узнать, готов ли рынок к Baldur's Gate 3. Если готов, то мы продолжим работу над инновациями в жанре, а если нет, то мы двинемся в немного другом направлении. Это то, о чём невозможно узнать заранее.