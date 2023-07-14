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Эксклюзивность игр Call of Duty для лончера Blizzard обернулась провалом

Документы Microsoft, рассматриваемые во время судебных разбирательств, раскрыли ещё одну любопытную подробность о внутренней кухне Activision Blizzard.

Эксклюзивность игр Call of Duty для лончера Blizzard обернулась провалом
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Сообщается, что попытка компании делать игры Call of Duty эксклюзивами Battle.net в период с 2018 по 2021 годы стала «оглушительным провалом».

Судя по всему, Activision Blizzard хотела расширить аудиторию лончера, однако это ей не удалось. При этом число ежемесячных активных пользователей в Steam за этот период, наоборот, увеличилось почти вдвое: 67 млн в 2017 году и 132 млн в 2021 году.

В настоящее же время в Steam доступны все игры Call of Duty, кроме Call of Duty: Black Ops 4 и Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.