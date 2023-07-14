Эксклюзивность игр Call of Duty для лончера Blizzard обернулась провалом

Судя по всему, Activision Blizzard хотела расширить аудиторию лончера, однако это ей не удалось. При этом число ежемесячных активных пользователей в Steam за этот период, наоборот, увеличилось почти вдвое: 67 млн в 2017 году и 132 млн в 2021 году.