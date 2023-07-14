Королевская битва Naraka Bladepoint стала условно-бесплатной и добралась до PS5

Создатели королевской битвы Naraka: Bladepoint сделали её условно-бесплатной и одновременно с этим выпустили на PlayStation 5.

Напомним, что игроков на PS5 ждут дополнительные бонусы, а также улучшенный игровой опыт благодаря реализации технических возможностей платформы.

Кроме того, все игроки уже могут опробовать новый контент Naraka: Bladepoint, который вошёл в состав свежего обновления: новая интерактивная локация Остров Пэнлай, новое оружие Парные алебарды, новый режим Специальная тренировка, несколько новых временных событий и многое другое.