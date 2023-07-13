В Epic Games Store можно бесплатно забрать симулятор железной дороги

Геймерам предстоит вжиться в роль владельца железнодорожной компании. Симулятор включает в себя 50 уровней и множество разнообразных локомотивов и вагонов.

Описание Train Valley 2 на сайте Epic Games Store гласит: Вашей железнодорожной компании предстоит пройти путь от времен промышленной революции до современности и удовлетворить потребности городов и промышленных предприятий Долины. Стройте железные дороги, модернизируйте локомотивы и следите за тем, чтобы все шло по расписанию.