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Системные требования EA Sports FC 24 абсолютно идентичны FIFA 23

13 июля Electronic Arts провела большую презентацию EA Sports FC 24 — нового симулятора футбола, который пришёл на замену серии FIFA. Одновременно с этим компания открыла страницу предзаказа на игру в Steam, из которой стали известные системные требования игры.

Системные требования EA Sports FC 24 абсолютно идентичны FIFA 23
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В целом они абсолютно идентичны FIFA 23 — для запуска понадобится компьютер с процессором Intel Core i5-6600K и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Для комфортной игры будет нужен ПК с Intel Core i7-6700 и NVIDIA GeForce GTX 1660.

Минимальные требования EA Sports FC 24

  • Процессор: Intel Core i5-6600K 3,5 ГГц или AMD Ryzen 5 1600
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB или AMD Radeon RX 570 4GB
  • Оперативная память: 8 ГБ
  • Место на диске: 100 ГБ

Рекомендуемые требования EA Sports FC 24

  • Процессор — Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 7 2700X
  • Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600 XT
  • Оперативная память — 12 ГБ
  • Место на диске — 100 ГБ.

EA SPORTS FC 24 поступит в продажу 29 сентября. Обладатели максимального издания и подписчики EA Play смогут начать играть уже 22-го числа.

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