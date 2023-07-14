Системные требования EA Sports FC 24 абсолютно идентичны FIFA 23
13 июля Electronic Arts провела большую презентацию EA Sports FC 24 — нового симулятора футбола, который пришёл на замену серии FIFA. Одновременно с этим компания открыла страницу предзаказа на игру в Steam, из которой стали известные системные требования игры.
В целом они абсолютно идентичны FIFA 23 — для запуска понадобится компьютер с процессором Intel Core i5-6600K и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti. Для комфортной игры будет нужен ПК с Intel Core i7-6700 и NVIDIA GeForce GTX 1660.
Минимальные требования EA Sports FC 24
- Процессор: Intel Core i5-6600K 3,5 ГГц или AMD Ryzen 5 1600
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4GB или AMD Radeon RX 570 4GB
- Оперативная память: 8 ГБ
- Место на диске: 100 ГБ
Рекомендуемые требования EA Sports FC 24
- Процессор — Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 7 2700X
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600 XT
- Оперативная память — 12 ГБ
- Место на диске — 100 ГБ.
EA SPORTS FC 24 поступит в продажу 29 сентября. Обладатели максимального издания и подписчики EA Play смогут начать играть уже 22-го числа.
Чемпионат.com: главные новости