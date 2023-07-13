Представлен новый контроллер для PlayStation 5

Модифицируемый контроллер для людей с ограниченными возможностями Access Controller для PlayStation 5 поступит в продажу 6 декабря 2023 года. Сообщение об этом появилось в официальном блоге PlayStation.

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Access Controller представляет собой джойстик, похожий на те, что раньше использовались в аркадных автоматах, соединенный с диском, по краям которого располагаются клавиши. Клавиши Access Controller заметно крупнее кнопок, которые используются в оригинальном геймпаде Dual Sense. Кроме того, кейкапы Access Controller заменяемы – они отличаются размером и формой.

Конструкция нового контроллера Sony также имеет четыре 3,5-миллиметровых порта расширения. К ним можно подключать аксессуары от сторонних производителей. Кроме того, Access Controller можно синхронизировать с Dual Sense.

Хотя новый гаджет поступит в продажу только 6 декабря, оформить предзаказ на него можно будет уже 21 июля. Цена Access Controller в США и Европе составит $89,99 и €89,99 соответственно (примерно 8,1 и 9,1 тыс. руб. соответственно по курсу на 13 июля 2023 года).