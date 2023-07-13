Анонсировано переиздание культовой стратегии Stronghold

Обновлённое издание Stronghold Definitive Edition выпустят на PC в ноябре
Студия Firefly анонсировала обновлённое издание Definitive Edition для классической стратегии в реальном времени Stronghold. Над новой версией работали создатели первой части знаменитой серии, а выйдет она в Steam 7 ноября.
Игра, которая во многих аспектах определила правила жанра, изначально вышла в 2001 году, а в 2013 году вышло её переиздание Stronghold HD. Теперь же нас ждёт обновлённая графика, возможность масштабировать экран в реальном времени, перезаписанный саундтрек и заново записанная озвучка.
В Stronghold: Definitive Edition будут включены две классические кампании с 26 миссиями, а также новая одиночная кампания, разработанная основателями Firefly Studios Саймоном Брэдбери и Эриком Уэллеттом. В её 14 миссиях игроки отправятся на поиски похищенных родственников в опустошённые внутренние районы Англии.
Помимо этого, нас ждут десять сценариев уникальных испытаний, онлайновый режим на восемь игроков и возможность построить собственный замок с реалистичной экономикой.