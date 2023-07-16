Новинки для телефонов: во что поиграть на Android и iOS в июле

После бурного июня игровая индустрия взяла небольшую паузу — в июле значимых релизов почти нет. Но это не значит, что разработчики мобильных игр сидят без дела: портал pocketgamer.com рассказал о новинках для Android и iOS.

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Bugsnax

Сюрреалистическое приключение, где игрокам предстоит разгадать тайну острова… Полностью состоящего из еды. Животные, растения, даже люди — практически все живое в Bugsnax состоит из вкусностей. И, как ни странно, игра действительно разъясняет этот абсурд, но только если вы готовы докопаться до истины. Если же вы не готовы, то мириады нелепых созданий все равно вызывают улыбку.

Lost in Play

Lost in Play — умильный point-and-click квест о брате и сестре, которые пытаются найти путь домой. Путешествие по сказочным землям рассказывает историю без каких-либо диалогов, исключительно при помощи ярких визуальных образов, мимики персонажей и занятных головоломок.

Madtale

Новая idle-RPG, построенная вокруг известных сказок. В Madtale игрокам предстоит собрать отряд из старых знакомых героев в непривычно мрачном облике, однако игра отличается довольно дружелюбной системой прокачки, которая не заставляет тратить чрезмерно много времени на гринд.

Fatty Fight

Соревновательная головоломка три-в-ряд, где игрокам необходимо сочетать цвета, чтобы атаковать героев соперника. Fatty Fight разнообразит процесс за счет ростера персонажей, где каждый класс юнита обладает уникальными способностями, и разных арен, которые модифицируют правила игры.

Oxenfree II: Lost Signals