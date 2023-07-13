Игрок Destiny 2 заплатит почти 500 тысяч долларов Bungie за угрозы и оскорбления

Bungie известна своей нетерпимостью к читерам, которые выплачивают студии десятки миллионов долларов по решению суда. Некоторое время назад игрок Destiny 2 решил пройтись по личности разработчиков и не поскупился на угрозы — Bungie быстро это пресекла и сегодня суд заставил нарушителя выплачивать крупную сумму.

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Злоумышленник каким-то образом раздобыл контакты сотрудников и отправлял оскорбления, в том числе и расистские. Подвергались угрозам и родственники разработчиков, а однажды нарушитель заказал пиццу на добытый адрес.

Bungie обратилась в полицию. Телефонная компания выдала имя абонента, совершавшего анонимные звонки — победа студии в суде была лишь вопросом времени. Сам злоумышленник не стал отрицать свою вину.