Игрок Destiny 2 заплатит почти 500 тысяч долларов Bungie за угрозы и оскорбления
Bungie известна своей нетерпимостью к читерам, которые выплачивают студии десятки миллионов долларов по решению суда. Некоторое время назад игрок Destiny 2 решил пройтись по личности разработчиков и не поскупился на угрозы — Bungie быстро это пресекла и сегодня суд заставил нарушителя выплачивать крупную сумму.
Злоумышленник каким-то образом раздобыл контакты сотрудников и отправлял оскорбления, в том числе и расистские. Подвергались угрозам и родственники разработчиков, а однажды нарушитель заказал пиццу на добытый адрес.
Bungie обратилась в полицию. Телефонная компания выдала имя абонента, совершавшего анонимные звонки — победа студии в суде была лишь вопросом времени. Сам злоумышленник не стал отрицать свою вину.
В итоге ему запрещено контактировать с каким-либо сотрудником Bungie, а также он должен оплатить все расходы на защиту разработчиков и судебные издержки — почти 500 тысяч долларов.