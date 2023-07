Ремейк The Last of Us на Steam Deck выглядит хуже, чем оригинал на PS3

В середине июня ПК-версия ремейка The Last of Us получила официальную поддержку Steam Deck. Это значит, что игру можно пройти на портативном ПК от Valve без каких-либо технических проблем, со стабильной частотой кадров и шрифтами, адаптированными под небольшой размер устройства.