Ремейк The Last of Us на Steam Deck выглядит хуже, чем оригинал на PS3

В середине июня ПК-версия ремейка The Last of Us получила официальную поддержку Steam Deck. Это значит, что игру можно пройти на портативном ПК от Valve без каких-либо технических проблем, со стабильной частотой кадров и шрифтами, адаптированными под небольшой размер устройства.

Спустя месяц журналист издания The Verge полностью прошёл игру на Steam Deck и поделился своими впечатлениями. Обозреватель Шон Холлистер отметил, что за всё прохождение не встретился ни с единым вылетом, а частота кадров почти всегда находилась на отметке стабильных 30 FPS. Однако на Steam Deck у проекта есть один большой недостаток — ужасное качество графики.

По словам журналиста, The Last of Us на портативной ПК от Valve выглядит даже хуже, чем оригинальная игра на PlayStation 3, вышедшая 10 лет назад. Речь идёт не только о более низком разрешении, маленькой дальности прорисовки и невероятно низком качестве текстур, но и об отвратительных отражениях, тенях и других графических элементах.

The Verge

The Verge

The Verge

The Verge

The Verge