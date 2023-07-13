GTX 1080 Ti 11 ГБ сравнили с RTX 4060 8 ГБ и Radeon RX 7600 8 ГБ в играх

В рамках одного из выпусков на YouTube-канале NJ Tech в современных играх сравнили видеокарты GTX 1080 Ti, RTX 4060 и Radeon RX 7600.

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Кто окажется в 20 современных играх быстрее: GTX 1080 Ti, RTX 4060 или Radeon RX 7600? Их протестировали в 1080p и 1440p.

Видео дня

В Last of Us: Part 1 на DX12 с пресетом High средняя частота кадров равнялась в 1080p - 65 к/с (RX 7600), 70 к/с (GTX 1080 Ti), 72 к/с (RTX 4060), в 1440p - 45, 48 и 47 к/с соответственно, в 1440p с DLSS/FSR2 Quality - 62, 64 и 68 к/с.

Call of Duty: Warzone 2 шла на DX12 с ультра-пресетом. В среднем производительность в ней находилась в 1080p - на уровне 122 к/с (с RX 7600), 76 к/с (с GTX 1080 Ti), 98 к/с (с RTX 4060), в 1440p - в районе 87, 52, 66 к/с соответственно. В 1440p с DLSS/FSR2 Quality удалось получить в среднем 119 к/с, 69 к/с и 93 к/с соответственно.

Cyberpunk 2077 запускалась на DX12 с пресетом Ultra, текстурами High. Средняя частота кадров в 1080p здесь составляла 82 к/с (7600), 68 к/с (1080 Ti), 81 к/с (4060), в 1440p - 54, 44, 49 к/с. В разрешении 1440p с DLSS/FSR2 Quality средний FPS равнялся 63, 54, 64 к/с.

Red Dead Redemption 2 шла на DX12, а также на максимальной графике с ультра-текстурами и тенями, с TAA. Средняя производительность в этой игре в 1080p составляла 82 к/с, 65 к/с и 73 к/с (RX 7600, GTX 1080 Ti и RTX 4060 соответственно), в 1440p - 64, 53, 57 к/с, в 1440p с DLSS/FSR2 Quality - 77, 61, 68 к/с.

В игре Forza Horizon 5 на DX12 с графикой Extreme в 1080p средний FPS равнялся 95 к/с (RX 7600), 87 к/с (GTX 1080 Ti) и 103 к/с (RTX 4060), в 1440p - 77, 75 и 79 к/с.

Apex Legends запускалась на DX11 c пресетом High, TSAA, A16x. Средняя частота кадров в этой игре составляла в 1080p - 221 к/с (с 7600), 176 к/с (с 1080 Ti) и 203 к/с (с 4060), в 1440p - 165, 148, 156 к/с соответственно.

С этими и другими результатами вы можете ознакомиться на изображениях ниже.

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

NJ Tech

Вывод

Во всех 20 проектах быстрее была RX 7600. Правда, по среднему FPS она отличалась от RTX 4060 всего на 1 к/с (на 1%), от GTX 1080 Ti - на 12% в 1080p и на 8% в 1440p.

Характеристики игровых сборок: