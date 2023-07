GTX 1080 Ti 11 ГБ сравнили с RTX 4060 8 ГБ и Radeon RX 7600 8 ГБ в играх

В Last of Us: Part 1 на DX12 с пресетом High средняя частота кадров равнялась в 1080p - 65 к/с (RX 7600), 70 к/с (GTX 1080 Ti), 72 к/с (RTX 4060), в 1440p - 45, 48 и 47 к/с соответственно, в 1440p с DLSS/FSR2 Quality - 62, 64 и 68 к/с.