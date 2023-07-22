Пять отличных идей для башен в Minecraft

Многие поклонники Minecraft предпочитают строить роскошные особняки, крепости и домики на деревьях, но высокие башни — это отдельное удовольствие. Портал pcgamesn.com собрал подборку отличных дизайнов башен на любой вкус.

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Башня мага

Башни волшебников сочетают сказочную эстетику фэнтезийных замков и капельку магии. Дизайн от Pixlriffs понравится поклонникам уютных интерьеров, которые также предлагают практичные решения: башня предполагает кладовку для ресурсов и алхимическую лабораторию.

Башня света

Ночи в Minecraft темны, но этот дизайн от A1MOSTADDICTED MINECRAFT станет отличным маяком тепла и уюта, который видно издали. Кто бы мог подумать, что из простой каменной колонны можно создать великолепное жилище: не только уютное, но и эстетически приятное.

Каменный монолит

Таинственный, по-своему прекрасный дизайн от Avomance будет отлично смотреться где-нибудь на холме, откуда открывается вид на море или поселения. Строение состоит из дерева и камня, поэтому оно также придется к месту в каком-нибудь огромном лесу.

Средневековый маяк

Маяк от Master Majesty напоминает знаменитые дозорные огни Гондора из «Властелина колец». Строение на воде оборудовано множеством лестниц для того, чтобы игрок мог добраться до верхней площадки, на которой расположен источник света. Более того, после наступления темноты маяк действительно зажигается — спасибо фонарям на каждом ярусе.

Небоскреб