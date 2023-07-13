Релиз обновления Team Fortress 2 помог игре поставить рекорд онлайна в Steam
Недавний релиз крупного обновления для Team Fortress 2 положительное сказался на интересе игроков к шутеру — пиковый онлайн Steam достиг нового рекорда, перевалив за 246 тысяч человек.
До релиза обновления средний пиковый онлайн игры составлял от 100 до 130 тысяч человек — без резких падений или взлётов.
Свежее обновление было создано с помощью пользовательского контента — в него входит 14 карт, 25 косметических предметов, 20 эффектов, 10 боевых раскрасок и многое другое.
Кроме того, Valve улучшила производительность Team Fortress 2 и исправила разные баги — а ещё до 15 сентября в игре походит летнее событие.