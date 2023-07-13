Некоторые актеры озвучки Genshin Impact не получают зарплату месяцами

Некоторые актёры озвучки Genshin Impact не получают зарплату месяцами
Актёр Брэндон Винклер, который озвучивал несколько второстепенных персонажей Genshin Impact, рассказал, что уже 3 с лишним месяца не может получить зарплату за работу над игрой.
Сперва артист не назвал проект, но после «пятого электронного письма без ответа» раскрыл, что речь идёт про Genshin Impact. Винклер добавил, что подобные проблемы возникают нередко, особенно в связи с производством, где нет поддержки профсоюзов. По его словам, иногда он ждал оплаты до 8 месяцев, причём речь идёт не о крупных суммах.
В итоге актёр решил, что больше не будет заниматься этим проектом — до тех пор, пока авторы не заключат контракт с профсоюзом.
О похожих сложностях упомянула и актриса Корина Беттге, которая озвучивает Паймон в английской версии GI. Она тоже напрямую сперва не назвала игру, где ей месяцами задерживают зарплату, но всё явно указывает на то, что речь идёт именно про Genshin Impact.
Сами авторы игры недавно опубликовали трейлер грядущего обновления Honkai Star Rail, которое появится в Genshin Impact уже 19 июля.