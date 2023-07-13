Некоторые актеры озвучки Genshin Impact не получают зарплату месяцами

Актёр Брэндон Винклер, который озвучивал несколько второстепенных персонажей Genshin Impact, рассказал, что уже 3 с лишним месяца не может получить зарплату за работу над игрой.

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Сперва артист не назвал проект, но после «пятого электронного письма без ответа» раскрыл, что речь идёт про Genshin Impact. Винклер добавил, что подобные проблемы возникают нередко, особенно в связи с производством, где нет поддержки профсоюзов. По его словам, иногда он ждал оплаты до 8 месяцев, причём речь идёт не о крупных суммах.

В итоге актёр решил, что больше не будет заниматься этим проектом — до тех пор, пока авторы не заключат контракт с профсоюзом.

О похожих сложностях упомянула и актриса Корина Беттге, которая озвучивает Паймон в английской версии GI. Она тоже напрямую сперва не назвала игру, где ей месяцами задерживают зарплату, но всё явно указывает на то, что речь идёт именно про Genshin Impact.