HyperMegaTech! готовит карманную консоль для любителей ностальгии

Super Pocket - новое портативное игровое устройство от компании HyperMegaTech, которое сведет ваши ретроскулы без «возни» с ROM-файлами и юридическими проблемами. В отличие от многих других подобных консолей, Super Pocket поставляется с предустановленным набором культовых ретро-игр и список может быть расширен.

Super Pocket будет выпускаться в двух версиях: зеленой Taito Edition с 17 играми от издателя, включая Space Invaders и Bubble Bobble, и синей Capcom Edition с 12 играми, включая Street Fighter II' и Mega Man. Однако обе версии совместимы с картриджами расширения Evercade, что позволяет пользователям получить доступ к более чем 500 лицензионным ретро-играм.