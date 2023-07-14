Разработчики из России показали геймплей экшена KIBORG про киборга Василия

Российская Sobaka Studio, разработавшая Redeemer, Remedium и 9 Monkeys of Shaolin, показала игровой процесс своей новой игры KIBORG. Тайтл представляет собой экшен от третьего лица, в котором нужно играть за киборга Василия.

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В ролике можно увидеть, как Василий умело расправляется с врагами, используя своё снаряжение.

Видео доступно на YouTube-канале Sobaka Studio. Права на видео принадлежат Sobaka Studio.

По словам разработчиков, KIBORG — это смесь брутального боевика, бесконечно реиграбельного «рогалика» и нарративного тайм-менеджмента в декорациях мрачной научной фантастики. Действие KIBORG разворачивается на планете-тюрьме Сигма.