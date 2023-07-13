Грядущая выставка gamescom 2023 побьет свои рекорды по масштабу

Организаторы грядущей выставки gamescom намерены побить свой собственный рекорд и представить самое масштабное мероприятие, которое превзойдёт и успехи прошлого года.

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На выставке продемонстрируют продукты из более, чем 60 стран, а размер территории gamescom увеличится на 10 тысяч квадратных метров по сравнению с 2022-м годом — до 230 тысяч квадратных метров (где расположат 33 павильона от 26 разных стран).

Кроме того, 22 августа зрителей ожидает масштабная церемония открытия, ведущим которой выступи Джефф Кили. Выставку посетит множество разных студий и компаний, включая Amazon, BANDAI NAMCO, Bethesda, Netflix, Nintendo, Ubisoft, Xbox, Sega и так далее. Остальных участников объявят ближе к старту события.