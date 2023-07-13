Создатели Dead by Daylight из Behaviour Interactive открыли новую студию
Канадская Behavior Interactive, известная по Dead by Daylight и Meet Your Maker, открыла новую игровую студию в Великобритании, которая получила название Behaviour UK – South.
Штат сотрудников в основном составили выходцы из Antimatter Games, материнская компания которой недавно объявила о закрытии студии. Antimatter Games может быть знакома игрокам по стелс-экшену IGI Origins, выпущенному в 2022 году.
Behavior Interactive узнала об увольнениях и ухватилась за возможность ускорить своё стратегическое расширение, предоставив работу талантливой команде разработчиков. Это действительно выгодное сотрудничество для обеих сторон.
Напомним, что у Behavior Interactive есть ещё одна студия в Великобритании, Behavior UK — North. Это бывшая SockMonkey Studios, которую BI купила в феврале этого года и затем переименовала.