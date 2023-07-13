Создатели Dead by Daylight из Behaviour Interactive открыли новую студию

Канадская Behavior Interactive, известная по Dead by Daylight и Meet Your Maker, открыла новую игровую студию в Великобритании, которая получила название Behaviour UK – South.

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Штат сотрудников в основном составили выходцы из Antimatter Games, материнская компания которой недавно объявила о закрытии студии. Antimatter Games может быть знакома игрокам по стелс-экшену IGI Origins, выпущенному в 2022 году.

Behavior Interactive узнала об увольнениях и ухватилась за возможность ускорить своё стратегическое расширение, предоставив работу талантливой команде разработчиков. Это действительно выгодное сотрудничество для обеих сторон.