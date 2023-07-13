Продюсер Final Fantasy 16 не исключил появления DLC для игры

Продюсер Final Fantasy XVI Наоки Ёсида не исключил, что новинка может получить DLC в будущем.

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Автор в интервью YouTube-каналу GamerBraves признался, что основную игру создавали с прицелом на полностью законченный сюжет, который не требует каких-то дополнений и продолжений.

Однако многие игроки, которые уже прошли FF16, выразили желание увидеть какой-то новый контент по игре — это не прошло мимо разработчиков.

Ёсида отметил, что сейчас авторы обдумывают вопрос дополнительного контента и рассчитывают, что в будущем смогут выпустить какое-нибудь DLC.