У авторов Horizon большие планы на развитие франшизы

Руководитель студии Guerrilla Games Ян-Барт ван Бик рассказал, что команда готова очень долго работать над франшизой Horizon. На неё, по словам разработчика, есть около 16 планов. Вдаваться в детали он не стал, но заверил, что у команды много сил и энергии для работы над франшизой. Судя по всему, серия с игроками надолго.