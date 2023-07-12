Британский регулятор пригрозил новым расследованием по сделке Microsoft с Activision Blizzard

Британский регулятор CMA прокомментировал переговоры с Microsoft относительно сделки с Activision Blizzard после победы последних в суде над ФТК США.

По данным регулятора, переговоры относительно соглашения пока находятся на ранней стадии. При этом ранее между CMA и участниками сделки было приостановлено отдельное судебное дело.

CMA предупреждает, что если стороны решат изменить структуру и условия сделки (видимо, чтобы попытаться быстрее закрыть её), то это может стать причиной нового расследования со стороны регулятора. Прошлое решение CMA о блокировке соглашения пока что всё ещё остаётся актуальным.