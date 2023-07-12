Гоночный симулятор Forza Motorsport все же выйдет на русском языке

Microsoft обновила страницу перезапуска Forza Motorsport в Steam. Теперь в ней указано, что грядущий автомобильный симулятор получит перевод на русский язык — ранее сообщалось, что локализации в игре не будет.

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Таким образом, один крупный осенний релиз компании точно переведут на русский язык. При этом у Starfield, самой крупной игры Microsoft за последние годы, всё ещё указан лишь базовый набор поддерживаемых языков, среди которых нет русского.