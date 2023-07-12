Sony начала предупреждать о скором удалении игр из каталога PS Plus

Sony запустила обновлённый PS Plus больше года назад — с тех пор библиотека подписки не только постоянно пополняется, но и теряет некоторые игры. Раньше о пропаже тех или иных игр можно было узнать разве что в блоге PlayStation, однако в скором времени ситуация изменится.

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Как обратили внимание в Truetrophies, Sony начала предупреждать пользователей о том, что та или иная игра скоро исчезнет из PS Plus. Уведомление о пропаже появляется в том случае, если геймер ранее запускал проект, однако так и не прошёл его до конца.