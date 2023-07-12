Создатели Silent Hill: Ascension раскрыли больше деталей игры

Авторы интерактивного сетевого триллера Silent Hill: Ascension выпустили свежий закулисный ролик, в котором подробнее рассказали об игре и показали новые арты.

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Silent Hill: Ascension расскажет истории нескольких главных героев, терзаемых личными травмами и ужасающими монстрами. Авторы игры подчеркнули, что в Ascension можно будет наблюдать коллективную травму, которая будет затрагивать целое сообщество и даже передаваться потомкам.

Нарратив строится на основе принимаемых решений миллионов людей по всему миру. Разработчики будут оставлять эти решения потенциально «открытыми» на дополнительный день или даже неделю, чтобы не наказывать опоздавших игроков. Окончательные решения станут каноном для всех, и пути назад уже не будет.

Дизайн монстров, как уже говорилось ранее, вдохновлён травмами и внутренними демонами из прошлого героев. При этом всех их объединило насилие, господство и одержимость, и именно на этих чувствах разработчики и сделали акцент.

Композитором Silent Hill: Ascension стал канадский музыкант Кевин Ки. По его словам, идея игры показалась ему очень близкой, а работа легендарного Акиры Ямаоки стала для него важным ориентиром в процессе создания атмосферы неизбежных грусти, красоты и ужаса.