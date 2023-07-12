Критики оценили долгожданное мистическое приключение Oxenfree 2: Lost Signals

Мистическое приключение Oxenfree II: Lost Signals выходит сегодня на PC, PlayStation и Nintendo Switch. В сети уже появились обзоры критиков, многие из которых встретили игру довольно тепло. На OperCritic, к примеру, её рекомендует 72% журналистов, а средняя оценка составила 79 баллов. На Metacritic ситуация следующая:

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версия для PC получила 75 баллов;

версия для PS5 получила 80 баллов;

версия для Switch получила 85 баллов.

Обзоры с высокими оценками отмечают эмоциональную историю, затягивающую атмосферу с приятным художественным стилем и западающим в память саундтреком, хорошо прописанных персонажей и довольно простые механики.

Некоторые критики советуют играть в Oxenfree 2, отбросив в сторону то, что мы привыкли ждать от традиционных видеоигр. По их словам, новинка сияет именно в повествовании, но в игровом плане может показаться утомительной.