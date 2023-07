Ремейк Need for Speed: Most Wanted может выйти в 2024 году

Актриса Симона Байли в социальных сетях похоже, раскрыла одну из игр, которую Electronic Arts выпустит в 2024 году. Этим проектом станет ремейк Need for Speed: Most Wanted. Сама Симона играла в оригинальной гонке полицейского.

© Чемпионат.com

Как только на публикацию актрисы стали обращать внимание, она её удалила. Возможно, её попросили убрать публикацию, поскольку подобную информацию нельзя было раскрывать.

Need for Speed: Most Wanted вышла в 2005 году и стала одной из самых любимых игр франшизы у фанатов. В сети есть множество фанатских ремастеров, а скоро, похоже, нас ждёт полноценный ремейк.