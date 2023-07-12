Сотрудница Ubisoft назвала Assassins Creed Red крупнейшим блокбастером 2024 года

В сети обратили внимание на LinkedIn Арисы Лагунзад, которая занимается развитием бизнеса и бренда Ubisoft. Дело в том, что в посте, посвящённом поиску партнёров-спонсоров, Лагузанд подтверждает релиз Assassin’s Creed Red в 2024 году, о чём ранее ходили слухи.

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Кроме этого, сотрудница называет Red крупнейшим блокбастером следующего года, добавляя, что сеттинг грядущей новинки уже давно является самым запрашиваемым среди фанатов AC.

Действие Assassin’s Creed Red (это кодовое название) развернётся в феодальной Японии, а её протагонистами, по слухам, станут самурай и синоби. Игру анонсировали осенью прошлого года, и, как сообщают СМИ, в её разработке участвуют консультанты прямо из страны восходящего солнца. Согласно другой информации, некоторые сотрудники Ubisoft не хотят работать над Red из-за креативного директора Джонатана Дюмона.