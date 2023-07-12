PlayStation выпустила макароны для геймеров

Игровая компания PlayStation в коллаборации с производителем макаронных изделий Pasta Garofalo представила лимитированную серию паст для геймеров под названием Play Your Pasta. Об этом сообщает издание PSX Extreme, ссылаясь на рекламный видеоролик, который появился на официальном YouTube-канале Pasta Garofalo.

© YouTube/Pasta Garofalo

Макароны Play Your Pasta сделаны в форме круга, квадрата, треугольника или крестика. Каждая фигура является символом бренда PlayStation. Эти же фигуры вместе с логотипом PlayStation изображены на прозрачной упаковке пасты.

PSX Extreme пишет, что паста Play Your Pasta продается только в Европе. За одну пачку весом 500 граммов PlayStation и Pasta Garofalo просят в среднем €1,5-2 (примерно 150-200 руб. по курсу на 12 июля 2023 года).