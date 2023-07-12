Вышел трейлер первого сезона Diablo 4

Компания Blizzard представила официальный трейлер «Сезона чумы» (Season of the Malignant) — первого сезона поддержки игры Diablo 4.

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В новом ролике разработчики показали детали игрового процесса, в том числе кадры сражений с новыми усиленными врагами на нескольких локациях.

Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard.

Ранее Blizzard провели большой стрим, в ходе которого рассказали все подробности грядущего обновления. События «Сезона чумы» будут проходить после завершения основного сюжета Diablo 4. Игрокам предложат убить усиленных боссов и получить за это чумные сердца, чтобы усилить свою экипировку.