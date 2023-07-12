В США не стали запрещать сделку по слиянию Xbox и Activision Blizzard

Microsoft одержала победу в федеральном суде США по делу о сделке с Activision Blizzard. Ведомство не поддержало Федеральную торговую комиссию США, которая предлагала временно запретить покупку.

© Чемпионат.com

Компания Microsoft поблагодарила суд за быстрое и обдуманное решение, которое позволит закрыть сделку вовремя. Она готова и дальше работать с регуляторами, чтобы реагировать на опасения о проблемах в финансовом секторе.

Таким образом, в Штатах не осталось преград для закрытия сделки Xbox и Activision, дедлайн которой закончится уже 18 июля.