Российская независимая студия готовит игру «Лукоморье» в сеттинге славянской мифологии
Российская независимая студия Massa Games готовит приключенческую игру «Лукоморье». Как рассказали разработчики, это будет проект с сильной сюжетной составляющей в открытом для игрока мире.
Геймеры смогут исследовать большую карту, которая будет разделена на три части: Явь, Навь и Правь. Как отмечают разработчики, каждая из них будет уникальна и доступна для исследования в релизной версии игры. По планам авторов геймеры проведут в игре не меньше времени, чем в «Ведьмаке 3».
Что касается геймплея, то создатели «Лукоморья» опираются на игровые референсы и собственный игровой опыт. Сюжетно источниками вдохновения стали Русские народные сказки, мифология.
Идея создания такой игры появилась около трех лет назад. Было важно соединить истоки нашей культуры, традиций, истории в одном произведении и подать людям в качественно высоком аспекте, так как качественных полноформатных игр у нас, к сожалению, тоже нет. А нам необходимо знакомить молодое поколение с родной культурой, пусть даже не через книги, но в интересной им игровой форме. В создании игры прежде всего опираемся на различные материалы, раскрывающие восточнославянскую мифологию, произведения наших живописцов. если говорить про создание атмосферы мира, его лора, наполнения деталями.
Что касается игровых механик, то авторы перерабатывают уже существующие идеи и дополняют проект своими. Цель расширить возможности для игроков и дать им больше свободы, чем в других аналогичных проектах.
Сейчас команда разработчиков занимается созданием демоверсии, в которую войдут и несколько квестов. Эта версия игры будет доступна для геймеров бесплатно.
Такое решение принято для того, чтобы быть максимально честными с аудиторией и люди сами могли принять решение, стоит ли им ждать полноценного релиза или нет.
На данный момент выход демоверсии запланирован на декабрь этого года. А вот релиз игры намечен на конец 2025 года. Подробностями об игре авторы обещают делиться в социальных сетях проекта.