Российская независимая студия готовит игру «Лукоморье» в сеттинге славянской мифологии

Идея создания такой игры появилась около трех лет назад. Было важно соединить истоки нашей культуры, традиций, истории в одном произведении и подать людям в качественно высоком аспекте, так как качественных полноформатных игр у нас, к сожалению, тоже нет. А нам необходимо знакомить молодое поколение с родной культурой, пусть даже не через книги, но в интересной им игровой форме. В создании игры прежде всего опираемся на различные материалы, раскрывающие восточнославянскую мифологию, произведения наших живописцов. если говорить про создание атмосферы мира, его лора, наполнения деталями.