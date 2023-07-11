Графику Hogwarts Legacy сравнили с модом на ультра-настройки

На YouTube-канале ElAnalistaDeBits вышло сравнение графики Hogwarts Legacy с модом Ultra Plus, который улучшает визуальную составляющую и убирает некоторые ошибки игры.

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Так, мод исправляет проблемы с блюром и отражениями (при включении трассировки лучей), активирует систему глобального освещения (RTGI или SSGI) и TAA, добавляет тени с рейтрейсингом по всей карте и так далее.

Ещё мод улучшает качество неба и облаков, освещения на земле, отражений и не только. Кроме того, в игре улучшают стабильность, уменьшают потребление ей памяти, убирают загрузки текстур и отключают плагин Chroma SDK.

Результат можно увидеть в самом ролике — зрители отмечают, что изменения в контрастности игры действительно будто «оживляют» картинку.