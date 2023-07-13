Как открыть второй путь Первопроходца в Honkai: Star Rail

Протагонист Honkai: Star Rail отличается от других персонажей игры возможностью переключаться между разными стихиями и путями. Первое время он ограничен физическим уроном и путем Разрушения, но сейчас в игре можно открыть и еще один вариант — комбо огненной стихии и Сохранения.

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Как открыть Первопроходца-танка в Honkai: Star Rail

Путь Сохранения открывается Первопроходцу по мере прохождения сюжета. Если без спойлеров, то впервые он становится доступен в финале сюжетной ветки Ярило-VI. После этого вы сможете свободно переключаться между Разрушением и Сохранением в любой момент (в том числе в виртуальной вселенной) через меню персонажей. Да, в отличие от Genshin Impact, вам не придется каждый раз путешествовать к определенным точкам на карте, чтобы поменять элемент героя.

Преимущества и недостатки переключения между путями

Тот факт, что Первопроходец может пользоваться несколькими стихиями и наборами навыков, очень полезен. Он сможет адаптироваться под специфические составы команды и выполнять две разных роли. Первопроходец Сохранения — превосходный танк, который отлично справляется со своей задачей, если вы не выбили Гепарда. Он эффективно оттягивает внимание противников на себя и может атаковать целые группы врагов — это вдвойне полезно, если они уязвимы к огненному урону.

Нюанс лишь в том, что разные пути Первопроходца придется прокачивать по-отдельности. Уровень остается неизменным, однако навыки и эйдолоны на пути Разрушения и Сохранения разные — вам придется добывать вдвое больше ресурсов, если вы хотите прокачать оба в равной степени. К тому же, для Разрушения и Сохранения оптимальны разные комплекты снаряжения.

Можно ли совмещать разные пути и элементы Первопроходца