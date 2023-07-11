Сценарист нескольких Mass Effect и Star Wars The Old Republic покинул BioWare
BioWare продолжают покидать ветераны студии. Пару лет назад оттуда ушёл творческий руководитель Dragon Age 4, а недавно об уходе объявил и Джей Ватаманюк.
Он известен как старший сценарист Star Wars: The Old Republic, а также написал сценарии для Mass Effect 2, Mass Effect 3 и Mass Effect: Andromeda. В послужном списке у Джея есть и провальная Anthem.
Ватаманюк рассказал, что его длинный путь в BioWare подошёл к концу, но за время работы он многому научился у команды сценаристов.
«Увы, моё 21-летнее путешествие с BioWare подошло к концу. Я бы хотел поблагодарить исключительную команду сценаристов, которые научили меня творить, проявили сочувствие, терпение и юмор. Что бы ни ждало меня в будущем, их уроки навсегда сформировали мою работу. Это была привилегия» — поделился Джей
Неизвестно, связан ли уход Джея с переходом The Old Republic к другой студии разработчиков.