Сценарист нескольких Mass Effect и Star Wars The Old Republic покинул BioWare

«Увы, моё 21-летнее путешествие с BioWare подошло к концу. Я бы хотел поблагодарить исключительную команду сценаристов, которые научили меня творить, проявили сочувствие, терпение и юмор. Что бы ни ждало меня в будущем, их уроки навсегда сформировали мою работу. Это была привилегия» — поделился Джей