The Sims 5 может выйти на мобильных устройствах раньше, чем на консолях

Авыторы новой части симулятора жизни The Sims, вероятно, сначала планируют выпустить свою игру на ПК и мобильных устройствах, прежде чем заняться портом на консоли.

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На это намекают новые вакансии команды разработки Maxis. Студия ищет инженера-программиста, который одинаково хорошо умеет разрабатывать игры как на ПК, так на «мобилках» — при этом про консоли вообще не упоминается.

Кроме того, Maxis использовали в тексте вакансии не название The Sims 5, а кодовое имя Project Rene, под которым и ведётся разработка игры.