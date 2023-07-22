Во что поиграть на телефоне, если надоела Fortnite?

Fortnite постоянно меняется и получает новый контент, но даже от такой игры можно немного утомиться. Если вы хотите попробовать что-нибудь новенькое, мы составили список из пяти игр, которые могут заменить Fortnite на мобильных платформах.

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PUBG Mobile

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PUBG Mobile — мобильная версия PlayerUnknown’s Battlegrounds, которая стала родоначальницей самого жанра королевских битв. Если Fortnite предлагает яркие краски, забавные скины и совершенно мультяшные ситуации, то PUBG больше склоняется к реализму. Конечно, это вовсе не значит, что в матчах не найдется места комичным случаям, однако напряжение и дух соперничества в PUBG Mobile гораздо выше.

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Call of Duty Mobile

Рекордсмен по самому массовому релизу на мобильных платформах и достойный, разнообразный шутер. Call of Duty Mobile предлагает множество режимов игры (включая батл-рояль на 100 игроков), огромный арсенал оружия, широкие возможности для кастомизации и тонны наград за активную игру. Если Fortnite и PUBG Mobile — однозначные лидеры своей ниши, то Call of Duty Mobile — их ближайший конкурент.

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Warriors.io

Динамичный, быстрый и достаточно казуальный шутер от третьего лица. В Warriors.io нужно постоянно двигаться, внимательно осматриваться по сторонам и, конечно же, не переставать стрелять. Если вы немного подустали от сражений на огромных картах, где врагов можно выслеживать за километр, то она может неплохо разрядить настроение.

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Guns of Boom

Guns of Boom — аркадный шутер от первого лица в мультяшном стиле, где на первом плане мобильность и передвижение по карте. Огромная коллекция косметических предметов и разнообразный ландшафт не позволят заскучать, так что Guns of Boom — хорошая альтернатива, если вы устали от изобилия механик Fortnite.

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Free Fire MAX

Free Fire MAX запустилась сравнительно недавно, в 2021 году, но за прошедшие пару лет уже успела завоевать внимание множества геймеров. Она играется как и многие другие королевские битвы, однако матчи длятся примерно 10 минут: самое то для коротких сессий. Free Fire MAX поддерживает отряды до четырех человек, аккаунты Free Fire и многое другое.