В Москве и Санкт-Петербурге пройдет оффлайн-ивент от разработчиков Honkai Star Rail

В Москве и Санкт-Петербурге пройдёт оффлайн-ивент от разработчиков Honkai Star Rail
Студия HoYoverse объявила список локаций, в которых пройдёт глобальный оффлайн-ивент, посвящённый выходу нового патча 1.2 для Honkai Star Rail.
С 19 июля в кафе в разных городах мира можно будет приобрести тематические напитки, а бонусом получить мерч и внутриигровые бонусы. Также разработчики намекали, что в локациях появятся новые персонажи Кафка и Блэйд — правда, пока неясно, в каком статусе.
В России принять участие в ивенте смогут посетители московской чайной TEAHERO (ТЦ «Авиапарк), а также гости кафе Tapiera на Садовой улице в Санкт-Петербурге.
Разыскиваемые преступники Кафка и Блэйд станут новыми играбельными персонажами Honkai: Star Rail в версии 1.2, релиз которой также намечен на 19 июля.
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