В GOG бесплатно раздают хоррор-шутер от авторов F.E.A.R.
В GOG вышел хоррор-шутер Betrayer , который доступен бесплатно, в том числе для пользователей из России. Игра была снята с продажи в Steam еще в конце 2021 года, но конкретных причин произошедшего не назвали.
За проект отвечала команда Blackpowder Games, состоящая из ведущих разработчиков No One Lives Forever и оригинальной F.E.A.R.
События Betrayer разворачиваются в начале 17 века. Главный герой приплыл из Англии, рассчитывая присоединиться к процветающей колонии на побережье Вирджинии. Однако вместо этого его ждут лишь призраки и тайны.
Средняя оценка игры на Metacritic составила 62 балла из 100.