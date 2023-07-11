Популярная женская труппа превратит Final Fantasy 16 в мюзикл

Известная японская труппа Takarazuka Revue поставит по мотивам Final Fantasy XVI мюзикл.

© Скриншот

Примечательно то, что Takarazuka Revue состоит из одних лишь женщин, поэтому, судя по всему, роли героев-мужчин будут исполнять актрисы. Также сообщается, что мюзикл будет «новаторским», а его премьера состоится в 2024 году.

Напомним, ранее в этом году свою театральную постановку получила Final Fantasy X — её показали в театре кабуки.

Final Fantasy 16 вышла 22 июня только на PS5, и за первые дни релиза её продажи превысили 3 млн копий. Продажи всей серии Final Fantasy тем временем перевалили за 180 млн копий.