Valve рассказала о лучших играх фестиваля «Играм быть» в Steam

Valve подвела итоги очередного фестиваля «Играм быть», который проходил c 19 по 26 июня. В течение недели пользователи могли опробовать более сотни демоверсий невышедших игр и посетить стримы от создателей проектов.

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Как рассказали в Valve, мероприятие стало самым успешным за всю историю Steam. В нём приняли участие 11,4 млн игроков. Сколько пользователей участвовало в прошлых фестивалях, в компании не уточнили.

Также Valve опубликовала 50 самых популярных проектов на ивенте. Судя по топу, геймеров больше всего привлекло демо House Flipper 2. Затем идёт экшен про Пиноккио Lies of P, а замыкает тройку головоломка Viewfinder.