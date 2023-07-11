Фанат Starfield собрал всю известную информацию об игре — в документе 1071 страница

Пользователь Reddit под ником Gokamo опубликовал гигантский документ, в котором он собрал всю известную информацию о Starfield — новой ролевой игре от авторов «Скайрима» и Fallout 4. Файл объёмом в 1071 страницу он собирал около года, используя данные из открытых источников: официальные материалы студии Bethesda, интервью разработчиков и превью западной прессы.

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Около 460 страниц содержит всю информацию, которая была известна до большой недавней презентации игры. Остальные 611 страниц автор добавил уже после Starfield Direct 2023, на которой Тодд Говард и другие разработчики поделились множеством деталей проекта.

Для удобства читателей Gokamo разбил свой материал на главы, чтобы пользователи легко могли найти подробности той или иной механики или особенности. При этом автор не уверен, что хоть кто-то прочитает документ до конца, однако это его не останавливает — он планирует дополнять его вплоть до релиза.