NVIDIA решила не давать на обзор новую видеокарту RTX 4060 Ti на 16 ГБ пямяти

Авторы YouTube-канала Hardware Unboxed сообщили, что компания NVIDIA отказалась предоставлять обозревателям видеокарт свою новую модель GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ памяти.

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Не планируют раскрывать детали до релиза и партнёры производителя. Судя по всему, на этот раз NVIDIA решила сменить тактику и сделать «тихий» запуск, отказавшись от продвижения новой видеокарты в прессе и блогосфере.

Вероятно, это связано с низкими ожиданиями от RTX 4060 Ti на 16 ГБ. Ранее инсайдер Андреас Шиллинг рассказал, что производители чипов не слишком заинтересованы в продвижении этой модели, а сама NVIDIA выпускает карту, только чтобы успокоить критиков.