Как быстро прокачаться на старте первого сезона в Diablo IV

В Diablo IV скоро начнется первый сезон контента под названием «Сезон чумы». Игрокам предстоит вернуться в Санктуарий, чтобы очистить мир от таинственной порчи, заражающей людей и монстров. Само собой, для участия в сезоне необходимо создать нового персонажа… Но гринд, к счастью, будет не таким уж и жестоким.

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На прошедшем стриме, посвященном «Сезону чумы», разработчики пояснили, как в рамках сезонного геймплея будет работать известность. Из-за того, что каждый сезон будет проходить в другом регионе мира, игроки забеспокоились, что уровень известности будет каждый раз обнуляться. Никто не хочет в очередной раз выполнять побочные задания, открывать точки для телепортации и зачищать крепости, чтобы получить бонусы за известность.

Хорошая новость в том, что две категории известности перейдут в первый сезон: открытые алтари Лилит и найденные локации. Если вы еще не нашли все алтари, то советуем озаботиться этим вопросом. Да, занятие не слишком интересное, но награды того стоят — от бонусов к характеристикам до повышения максимального запаса оболов. Что насчет локаций, то под ними подразумеваются области, покрытые туманом войны — его не сложно развеять.