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Локации Assassin's Creed Unity сравнили с реальными аналогами — детали поражают

Ютубер ElAnalistaDeBits сравнил локации игры Assassin's Creed Unity с их аналогами из реальной жизни. В опубликованном ролике можно увидеть детально воссозданные Нотр-Дам-де-Пари, Институт Франции, площадь Вогезов, Пантеон и другие достопримечательности Парижа.

Локации Assassin's Creed Unity сравнили с реальными аналогами — детали поражают
© Cq.ru

Вот как на ролик отреагировали зрители:

Я много играл в нее, а потом наконец-то попал в Париж, и все вокруг было таким знакомым.

Я по-прежнему считаю, что это самая красивая игра из всех существующих. Так много деталей.

Unity всегда выглядела лучше, чем Syndicate и последующие игры Ubisoft.

Я даже боюсь представить, насколько реалистично может выглядеть Assassin's Creed Unity на Unreal Engine 5.

Ранее инсайдер сообщил , что серия Assassin's Creed получит еще 11 игр.