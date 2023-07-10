Локации Assassin's Creed Unity сравнили с реальными аналогами — детали поражают
Ютубер ElAnalistaDeBits сравнил локации игры Assassin's Creed Unity с их аналогами из реальной жизни. В опубликованном ролике можно увидеть детально воссозданные Нотр-Дам-де-Пари, Институт Франции, площадь Вогезов, Пантеон и другие достопримечательности Парижа.
Вот как на ролик отреагировали зрители:
Я много играл в нее, а потом наконец-то попал в Париж, и все вокруг было таким знакомым.
Я по-прежнему считаю, что это самая красивая игра из всех существующих. Так много деталей.
Unity всегда выглядела лучше, чем Syndicate и последующие игры Ubisoft.
Я даже боюсь представить, насколько реалистично может выглядеть Assassin's Creed Unity на Unreal Engine 5.
Ранее инсайдер сообщил , что серия Assassin's Creed получит еще 11 игр.