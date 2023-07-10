EA анонсировала игру про Черную Пантеру из комиксов Marvel

Electronic Arts объявила о формировании своей новой внутренней студии — Cliffhanger Games. Компания будет расположена в Сиэтле, а её первым проектом станет одиночный экшен от третьего лица по «Чёрной Пантере» из комиксов и фильмов Marvel .

Разработчики отмечают, что это будет строго одиночная игра с упором на сюжет и уникальные черты персонажа. Все остальные детали проекта держатся в тайне — судя по всему, он ещё на ранней стадии разработки. Это также означает, что игра точно не выйдет на PS4 и Xbox One.