Глава студии Larian рассказал о злодейском пути в Baldurs Gate 3

Несколько дней назад Larian провела очередную трансляцию Panel From Hell, в ходе которой рассказала много нового о Baldur’s Gate III. Одной из тем стал жестокий персонаж Dark Ugre. Глава студии Свен Винке дал развёрнутое интервью, где поделился деталями о возможности сделать своего протагониста настоящим злодеем.

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По словам Винке, игроки будут получать великую силу, если последуют по тёмному пути. Он не стал вдаваться в подробности, но сказал, что за это персонажу придётся остаться в одиночестве. Отчасти это обосновано тем, что вместе с силой приходит и власть, которой хотят обладать все — злодею придётся избавиться от конкурентов. Можно будет стать даже злым божеством.

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Свен поделился, что при разработке Baldur’s Gate III важно было дать игрокам настоящую свободу — именно поэтому можно отыграть настоящего злодея, каждое решение которого «к чему-то приводит».

Одна из проблем с которой сталкиваются разработчики при создании злодея — необходимость мотивировать игроков совершать злые поступки. По статистике, большинство выбирает «светлую» сторону.

Винке также рассказал, что не смотрел на статистику раннего доступа и решений игроков. Это бы заставило изменить многие вещи. Сейчас в игре есть такие детали, которые увидит очень малое число людей, включая 170 часов вариативных катсцен, но разработчики хотят, чтобы они остались в любом случае.

Также Свен упомянул сюжетный отрывок, когда главный герой встретит последовательницу культа. При определённых выборах может произойти диалог, в котором она спросит, почему персонаж творил зло — это «хороший» с точки зрения нарратива момент с несколькими интересными вариантами для ответа.

Отвлекаясь от темы со злодеями, Винке сказал, что одной из важных тем в игре станет доверие. Игрокам придётся путешествовать с группой разных персонажей, а определённые выборы повлияют на то, станут они доверять друг другу и герою или нет.